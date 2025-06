Information sur les comptes annuels

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 30 juin 2025 – 22h30 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, informe qu’elle n’est pas en mesure de publier ses comptes annuels 2024 à la date précédemment annoncée.



Biophytis publiera ses comptes annuels 2024 dans les plus brefs délais, au plus tard le lundi 07 juillet 2025.



A propos de BIOPHYTIS

