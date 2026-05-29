Information sur les comptes annuels 2025

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 29 mai 2026 – 22h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, informe le marché, à la suite de son communiqué en date du 29 avril 2026, que les travaux nécessaires à la finalisation des comptes annuels 2025 ainsi qu’à la préparation des procédures d’audit sont toujours en cours et ne permettront pas une publication des comptes dans le calendrier précédemment annoncé.
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