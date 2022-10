Information sur la structure de capital de Vallourec

Meudon (France), le 6 octobre 20 2 2 – Vallourec a pris acte de la cession par SVPGlobal du solde de sa participation dans Vallourec SA, qui entraîne la fin du pacte conclu entre SVPGlobal et le Groupe, étant précisé que William de Wulf a démissionné de ses fonctions d’administrateur, et Paul Marchand de ses fonctions de censeur.

La nouvelle structure de capital du G roupe est répartie comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Public 162 932 735 71,17% Apollo 65 243 206 28,50% Salariés du Groupe 603 561 0,26% Auto-détention 148 926 0,07% TOTAL 228 928 428 100,00%

