Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 20 octobre 2025

Article R. 22-10-23 du Code de commerce



Place de cotation : Euronext Paris

Code ISIN / Mnémo : FR0013233012 / IVA

Site web : www . i n v e n t i v a p ha r m a. c om







Date Nombre de titres composant le capital en circulation





Nombre total de droits

de vote bruts (1)





Nombre total de droits de vote nets (2) 20 octobre 2025 145 951 274 158 653 570 158 594 019

(1) L e n o m b re d e d r oi t s d e v o t e b r ut s (o u d r oi t s d e v o t e « th é o r i q u e s » ) s er t d e ba s e d e c a l c u l p o u r le s f r an c h i ss em e nt s d e s e u il . C o n f o rmé m e n t à l ’ a r t i c l e 223 - 11 d u R è g lem e n t G é n é r a l d e l ’A M F, c e n o m b re e s t c al c u l é s u r l a b a s e d e l ’ e n se m b l e d e s a c t io n s au x q u e lle s so n t at ta c h é s le s d r oi t s d e v o t e, y c o m p r i s le s a c t io n s p r i vées d e d r oi t d e v o t e.

(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote, à savoir les actions propres (y compris les actions détenues en vertu du contrat de liquidité). Il est communiqué pour la bonne information du public.

À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.



Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com

