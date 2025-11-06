 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 20 octobre 2025
information fournie par GlobeNewswire 06/11/2025 à 22:00

Article R. 22-10-23 du Code de commerce

Place de cotation : Euronext Paris
Code ISIN / Mnémo : FR0013233012 / IVA
Site web : www . i n v e n t i v a p ha r m a. c om




Date 		Nombre de titres composant le capital en circulation


Nombre total de droits
de vote bruts (1)


Nombre total de droits de vote nets (2)
20 octobre 2025 145 951 274 158 653 570 158 594 019

(1) L e n o m b re d e d r oi t s d e v o t e b r ut s (o u d r oi t s d e v o t e « th é o r i q u e s » ) s er t d e ba s e d e c a l c u l p o u r le s f r an c h i ss em e nt s d e s e u il . C o n f o rmé m e n t à l ’ a r t i c l e 223 - 11 d u R è g lem e n t G é n é r a l d e l ’A M F, c e n o m b re e s t c al c u l é s u r l a b a s e d e l ’ e n se m b l e d e s a c t io n s au x q u e lle s so n t at ta c h é s le s d r oi t s d e v o t e, y c o m p r i s le s a c t io n s p r i vées d e d r oi t d e v o t e.
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote, à savoir les actions propres (y compris les actions détenues en vertu du contrat de liquidité). Il est communiqué pour la bonne information du public.

À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com

Contacts

Inventiva
Pascaline Clerc
EVP, Strategy and Corporate Affairs
media@inventivapharma.com
+1 202 499 8937 		ICR Healthcare
Media Relations
Alexis Feinberg
inventivapr@icrhealthcare.com
+1 203 939 2225 		ICR Healthcare
Investor relations
Patricia L. Bank
patti.bank@icrhealthcare.com
+1 415 513 1284

Pièce jointe


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street pique du nez, la tech en première ligne
    information fournie par AFP 06.11.2025 22:49 

    La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, entraînée par la baisse des géants technologiques et les craintes entourant leur niveau de valorisation, dans un marché marqué par l'absence de données officielles sur l'état de santé de l'économie américaine. ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    L'administration Trump annonce des accords avec Boeing en Asie centrale
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
    Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:27 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les valeurs technologiques repartant à la baisse tandis que les investisseurs redoutent l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, ou 398,70 ... Lire la suite

  • Le philosophe Raphaël Enthoven arrive au tribunal judiciaire des Batignolles, à Paris, le 23 septembre 2025, pour son procès pour injure publique à l'encontre de La France Insoumise (LFI) ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    LFI "passionnément antisémite": Raphaël Enthoven relaxé du délit d'injure
    information fournie par AFP 06.11.2025 22:21 

    Qualifier La France insoumise de "passionnément antisémite" n'excède pas les limites de la liberté d'expression et participe du "débat d'intérêt général", a jugé jeudi le tribunal correctionnel de Paris, qui a relaxé le philosophe Raphaël Enthoven du délit d'injure ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank