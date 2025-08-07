 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 711,00
+0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Information relative au Nombre Total de Droits de Vote et d’Actions (Article 15 de la Loi du 2 Mai 2007)
information fournie par Boursorama CP 07/08/2025 à 18:30

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 7 août 2025, 18h30 CET, information réglementée – Celyad Oncology SA (Euronext : CYAD) (la « Société » ou « Celyad Oncology ») publie les informations suivantes suite à l’émission, le 5 août 2025, de 3.333.333 nouvelles actions de Celyad Oncology souscrites par une filiale de Fortress Investment Group. Suite à cette opération, le capital a été porté à 9.216.154,53 EUR et est représenté par 44.761.905 actions.

Les informations suivantes sont publiées conformément à l'article 15 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Valeurs associées

CELYAD ONCO
0,3900 EUR Euronext Bruxelles -1,52%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank