Information relative à l’annonce d’une radiation des titres d’Auplata Mining Group du marché à l’initiative d’Euronext Paris

Auplata Mining Group informe le marché qu’elle a reçu le 30 octobre 2025 une notification de la part d'Euronext Paris S.A. l'informant de son initiative unilatérale, sans consultation préalable de la Société, de procéder à la radiation de la cotation des titres d’AMG sur le marché Euronext Growth Paris, à compter du 31 décembre 2025. Selon Euronext, cette initiative, fondée sur l’article 5.1.2 du Règlement d’Euronext Growth, intervient à la suite de la suspension de cotation intervenue le 10 juillet 2024 et du constat de certaines manquements en matière d’information fi nancière. La Société exprime son étonnement face à cette annonce et regrette l’absence de débat préalable. AMG réaffirme sa coopération active et son engagement à respecter ses obligations règlementaires. AMG étudie actuellement les options disponibles, tout en poursuivant activement la fi nalisation de ses états fi nanciers, la mise en oeuvre de ses projets miniers et sa stratégie de développement durable, dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes.