INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Date d’arrêté : 31 Décembre 2025



Nombre total d’actions composant le capital social : 20 707 826



Nombre de droits de vote théoriques (1) : 26 570 675



Nombre total de droits de vote exerçables (2) : 26 441 980





(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base au calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés ces droits de vote y compris les actions privées de ce droit.



(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public.