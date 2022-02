Information financière du 4ème trimestre 2021

• Les revenus de l’activité 2021 en hausse de 9% à 1,4 M€

• Les ventes de produits et de services 2021 en baisse de 8% à 1,0 M€

• Ressources financières offrant une visibilité financière jusqu’au 4ème trimestre 2022



Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd’hui ses revenus et sa trésorerie au 31 décembre 2021 .



Au 4ème trimestre 2021, les ventes de produits et de services se sont élevées à 374 K€, en augmentation de 29% par rapport au 4ème trimestre 2020, et se décomposent comme suit :

• 364 K€ comprenant notamment la vente d’une plateforme Fibervision® à l’Université de Florida (le marché de la recherche - LSR),

• 10 K€ de ventes du test FSHD essentiellement réalisées en France à l’hôpital de la Timone (le marché du diagnostic in-vitro - IVD).



Le total des revenus de l’activité du 4ème trimestre 2021 ressort à 473 K€ contre 296 K€ au 4ème trimestre 2020, soit une hausse de 60%.