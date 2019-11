Information financière du 3ème trimestre 2019 et point sur le partenariat avec Boehringer Ingelheim

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 35,3 M€ au 30 septembre 2019 permettant à la Société de financier ses activités jusqu'à la fin du 3ème trimestre 2020, au-delà des résultats des études cliniques en cours sur lanifibranor et odiparcilChiffre d'affaires de 3,4 M€ sur les neufs premiers mois de 2019Daix (France), le 13 novembre 2019 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, publie aujourd'hui sa position de trésorerie au 30 septembre 2019, son chiffre d'affaires des neufs premiers mois de 2019 et fait un point sur son partenariat avec Boehringer Ingelheim.