Inflation : vers quelles actions se tourner ?

Selon les derniers chiffres de l'Insee, l'inflation va continuer à accélérer dans les prochains mois. Elle a atteint 5,2 % sur un an en mai 2022 mais pourrait bien passer à 5,4 % en juin 2022 et progresser encore dans les mois à venir. Si elle est toujours tirée par les prix de l'énergie et les prix de l'alimentaire, elle pourrait aussi de plus en plus se manifester dans les prix des services.

Dans ce contexte, quels secteurs et quelles actions privilégier ? Découvrez dans cet article les secteurs d'activité les moins pénalisés, voire ceux qui tirent profit de l'inflation, ainsi que des idées de sociétés pour chacun de ces secteurs.

Les sociétés qui ont du pricing power

Le premier type de société qui est relativement peu touché par l'inflation, voire qui peut se permettre d'augmenter ses ventes et son chiffre d'affaires dans une telle période, ce sont celles qui possèdent un avantage concurrentiel de taille, à savoir le pricing power.

Ces sociétés sont capables d'ajuster leurs prix rapidement, pour que l'augmentation des coûts de production se répercute sur le prix de vente. Certaines sociétés pourront même profiter de la période pour gonfler leurs prix encore davantage.

C'est par exemple le cas des entreprises du luxe ou de la Tech. De nombreuses entreprises de ces deux secteurs d'activité comme LVMH, Kering, Apple, etc. sont capables de répercuter la hausse des coûts sur les prix sans que cela n'affecte la demande puisque le prix élevé du produit participe à le rendre encore plus désirable.

Dans un contexte d'inflation, les actions de ce type de société auront donc tendance à surperformer le marché. Mais attention tout de même il ne s'agit pas d'une solution idéale à tous points de vue et d'actifs infaillibles, loin de là. En effet, les valeurs du luxe sont par exemple en ce moment pénalisés par le ralentissement économique de la Chine au premier semestre 2022, le marché chinois étant un débouché particulièrement important pour le luxe. Du côté des valeurs de la Tech, une action comme Apple a décroché en Bourse dans le sillage de la chute du Nasdaq ces derniers mois, réponse des marchés au resserrement monétaire mis en place par la banque centrale américaine.

Certaines valeurs de secteurs défensifs

Autres actions à envisager en période d'inflation : les valeurs défensives, celles appartenant à des secteurs d'activité qui seront peu touchés compte tenu du fait qu'ils répondent à des besoins primaires (se nourrir, se loger, se chauffer, rouler, se soigner, etc.).

On pourra notamment se tourner vers le secteur des matières premières agricoles. La situation actuelle est plutôt favorable aux producteurs qui peuvent répercuter la hausse des prix d'acquisition des matières premières sur les acheteurs. On peut aussi penser à la grande distribution qui fournit une grande partie des produits de base, les populations même en période d'inflation gardent la nécessité de s'approvisionner en nourriture et eau. Attention tout de même : les produits alimentaires et biens de consommation haut de gamme peuvent eux voir leur dynamique ralentir.

Les sociétés de l'énergie sont intéressantes à détenir pour atténuer / annuler les effets de l'inflation puisqu'elles contribuent à l'augmentation de l'inflation. Ce type de sociétés devraient au regard du contexte actuel connaître une croissance de leurs bénéfices. D'autant que les besoins en énergie ne peuvent être considérablement réduits, même en période d'inflation. La sobriété énergétique reste pour l'instant davantage un vœu pieu qu'une réalité tant au niveau des ménages que des entreprises ou des collectivités.

Les valeurs pharmaceutiques qui gardent leurs niveaux de demande constants dans le temps peuvent aussi être privilégiées pour investir en période d'inflation. On évitera cependant le segment des biotechs, axé principalement sur la R&D (Recherche & Développement), qui nécessite de très lourds investissements sans retours sur investissements certains ni rapides et sera donc peu dynamique en cette période d'inflation.

Les titres sous-évalués sur le long terme

Enfin, la période d'inflation forte et qui tend à s'inscrire dans la durée a un retentissement marqué sur l'économie. Si la récession n'est pas présente à ce jour, on constate néanmoins un ralentissement de l'activité économique et une baisse des marchés marqués par la volatilité.

Il peut être intéressant alors d'acheter les actions de sociétés convoitées à moindre prix. Attention tout de même à vous montrer sélectif et à privilégier les grands groupes à l'endettement financier maîtrisé et au bilan sain dont le PER est devenu attractif compte tenu de la chute du titre en Bourse.

Rappelons aussi que l'investissement en période de bear market est judicieux si et seulement s'il se fait dans une optique buy&hold. Un horizon d'investissement long terme est une condition sine qua non de l'intérêt de l'acquisition. En effet, s'il est certain que les marchés monteront dans le futur, il est impossible de prédire quand le bull market fera son retour.

Des actifs de diversification

En conclusion, il est important de souligner que la période particulièrement complexe que nous vivons, caractérisée par une inflation galopante, une entrée en bear market et une menace de récession doit inciter l'investisseur à diversifier son patrimoine et à ne pas miser sur le seul marché actions. L'or qui est en théorie un rempart contre l'inflation (quantité de métal jaune limitée contre une offre de monnaie fiduciaire quasiment illimitée) peut être intégré à son portefeuille.

L'immobilier peut aussi jouer le rôle de placement anti-inflation de par son caractère tangible et le fait que les loyers sont souvent indexés (au moins en partie) sur l'inflation.

Enfin, il peut être judicieux de se prémunir de l'inflation en se tournant vers des matières premières comme le blé, le soja ou le nickel : des actifs tangibles, indispensables à l'économie, qui conservent leur valeur d'usage ou qui sont à la base de la fabrication de nombreux biens de première nécessité.