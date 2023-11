Inflation, taux élevés: Bruxelles plus pessimiste sur la croissance en zone euro

La Commission européenne a encore abaissé mercredi ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024 dans la zone euro, invoquant l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt qui ont eu "un impact plus fort que prévu".

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

La croissance du PIB se limiterait à 0,6% en 2023 (-0,2 point) et 1,2% en 2024 (-0,1 point).

Bien qu'au plus bas depuis deux ans, la hausse des prix à la consommation reste problématique. Bruxelles la voit reculer moins qu'espéré l'an prochain à 3,2%, contre 2,9% attendu jusqu'ici, après 5,6% en 2023 (prévision inchangée).

En septembre dernier, l'exécutif européen avait pourtant déjà nettement revu à la baisse ses prévisions de croissance, tout en relevant celle concernant l'inflation pour l'an prochain.

L'activité économique stagne après une croissance historique de 5,9% en 2021 et 3,4% en 2022, suite à la récession non moins historique de 2020 (recul de 6,1% du PIB).

L'Office européen des statistiques Eurostat a confirmé mardi un recul de 0,1 point du Produit intérieur brut des 20 pays partageant la monnaie unique de juillet à septembre, en glissement trimestriel. Le PIB avait fait du sur-place sur les trois premiers mois de l'année et augmenté de 0,2% pendant la période avril-juin.

Les derniers indicateurs signalent une activité économique toujours modérée au quatrième trimestre.

"La faiblesse de l'industrie s'est étendue aux services entrés en récession durant l'été", a constaté le commissaire à l'Economie, Paolo Gentiloni, lors d'une conférence de presse.

"Nous approchons de la fin d'une année difficile. Les fortes pressions sur les prix et le resserrement monétaire nécessaire pour les contenir, ainsi que la faiblesse de la demande mondiale, ont pesé sur les ménages et les entreprises", a-t-il expliqué.

M. Gentiloni table toutefois sur "une légère reprise de la croissance" en 2024, "à mesure que l'inflation ralentira".

- La France devant l'Allemagne -

Avec une croissance prévue de 1% cette année et 1,2% l'an prochain, la France continue de faire mieux que l'Allemagne dont le PIB doit reculer de 0,3% en 2023 avant de revenir en territoire positif en 2024 (+0,8%).

Mais M. Gentiloni a souligné la fragilité des prévisions, sur fond de guerre en Ukraine ainsi qu'entre Israël et le Hamas.

"Le conflit en cours au Proche-Orient a eu jusqu'à présent un impact économique limité en dehors de la région, mais les tensions géopolitiques ont accru le risque de perspectives encore assombries", a reconnu le commissaire italien.

Bruxelles espère un rebond de la croissance à 1,6% en 2025 dans la zone euro.

L'affaiblissement de l'activité est lié au combat contre l'inflation mené par la Banque centrale européenne (BCE) qui a resserré les conditions de crédit et porté son principal taux d'intérêt au niveau historiquement élevé de 4%.

Or, l'institution basée à Francfort a prévenu que les risques inflationnistes étaient encore trop importants pour envisager la moindre baisse.

Les taux élevés réduisent la demande de crédit, et pèsent sur la consommation et les investissements des ménages comme des entreprises.

Avec la chute des prix de l'énergie, ces taux élevés ont contribué à ramener l'inflation à 2,9% sur un an en octobre, contre 10,6% un an plus tôt.

"L'inflation devrait continuer à diminuer, bien qu'à un rythme plus modéré", estime la Commission européenne qui table sur "un allègement des pressions inflationnistes dans l'alimentation, les produits manufacturés et les services". Bruxelles voit ainsi l'inflation reculer à 2,2% en 2025.

Le marché du travail devrait rester solide. La Commission table sur un taux de chômage "globalement stable" à 6,5% cette année et l'an prochain, dans la zone euro, proche de son plus bas historique de 6,4%.

Sur le front budgétaire, Bruxelles prévoit la poursuite de la réduction des déficits publics à 3,2% du PIB en 2023 et 2,8% en 2024, après 3,6% en 2022. L'amélioration s'explique par la suppression des mesures temporaires de soutien aux ménages et aux entreprises mises en oeuvre successivement pour contrer les effets de la pandémie puis ceux de la flambée des prix de l'énergie.

La réduction des déficits se traduirait par une baisse de taux d'endettement qui passerait de 92,5% du PIB de la zone euro en 2022, à 90,4% en 2023 et 89,7% en 2024, un net reflux par rapport au sommet de 99% atteint en 2020.