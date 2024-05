Inflation: Neuberger Berman n'exclut pas une hausse, invoquant des "tendances structurelles"

(AOF) - "Nous convenons que les données de la semaine dernière montrent une baisse de l'inflation américaine au cours des prochains mois, mais nous croyons également que des forces structurelles plus larges pourraient entraîner des surprises à la hausse en cours de route et maintenir l'inflation plus élevée et plus volatile qu'elle ne l'a été au cours des 20 dernières années". C’est ce qu’affirme Erik L. Knutzen, directeur des investissements — Multi-Asset chez Neuberger Berman.

"Les investisseurs qui se concentrent sur l'évolution immédiate de l'inflation peuvent manquer les dynamiques inflationnistes à long terme du populisme économique et des risques géopolitiques accrus" estime l'analyste. "Nous pensons qu'il est raisonnable de supposer que les déficits américains resteront élevés et que l'inflation continuera d'être volatile avec un potentiel de surprises à la hausse".

"Sous la direction des Démocrates, les forces motrices pourraient pencher vers les politiques de zéro émission nette et, sous les Républicains, elles pourraient pencher vers les tarifs", précise-t-il.

"La réponse la plus prudente à l'imprévisibilité" c'est "la diversification" affirme Erik L. Knutzen. "Les marchés et stratégies véritablement non corrélés peuvent aider ici, mais les obligations ont également retrouvé une partie de leur capacité à compenser la performance des actifs risqués maintenant que les rendements ont augmenté".