"Même si la BCE reste prudente, on peut dire que la bataille contre l'inflation est déjà en passe d'être gagnée", conclut-il, alors que le marché "table sur une première baisse des taux en juin".

(AOF) - "L'inflation de la zone euro est en ligne avec les estimations rapides", souligne Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions : l'inflation sous-jacent est en légère baisse par rapport au mois dernier, tandis que l'inflation globale a rebondi (2,9 % contre 2,4 % en glissement annuel). La hausse de l'inflation globale est attendue, du fait que la zone euro "a offert des subventions aux consommateurs l'année dernière, pour alléger la facture énergétique à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine".

Inflation européenne: pour ABN Amro IS, la bataille est "en passe d'être gagnée"

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.