Inflation au plus haut, crise énergétique en Europe, ralentissement de la croissance, tensions géopolitiques… où investir en 2022 ?

Eléments de réponses avec trois directeurs de l'investissement de JP Morgan Asset Management.

Un environnement qui force à être sélectif sur l'obligataire

Selon Bob Michele (Chief Investment Officer and Head of the Global Fixed Income, Currency & Commodities group), les banques centrales ont rompu leurs vœux : l'inflation est revenue sur des niveaux plus vus depuis des décennies et pourtant, les banques centrales n'ont rien fait.

La Federal Reserve est très attentive à ce que le marché peut encaisser car il ne faut pas que les conditions financières deviennent trop restrictives. Actuellement, le marché accepterait 4 hausses de taux en 2022 avec un début en mars et une baisse quantitative easing. En Europe, la BCE a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse avant 2023. Une situation absurde selon Bob Michele.

Dès lors où mettre son argent sur le marché obligataire ? Bob Michele est clair : « pas dans les actifs à duration longue ! » mais plutôt sur des émetteurs étant des entreprises de bonne qualité et/ou dans des stratégies obligataires flexibles.

L'inflation, un coup de pouce pour les actifs réels

Les containers coûtent, par exemple, 8 à 10% plus chers qu'avant la crise sanitaire. Ce n'est pas qu'un problème de goulot d'étranglement de la chaîne logistique. Il y a juste beaucoup plus de demande !

Le marché immobilier est également en ébullition aux US. « Et cette situation inflationniste pourrait facilement durer plusieurs années, estime Anton Pil (Global Head of Alternatives). L'inflation réelle (logement, factures d'eau, d'électricité) est bien là et elle est là pour durer. »

Les actifs réels devraient donc offrir de bonnes performances.

Choisir les bonnes actions

Dans cet environnement, faut-il investir sur les actions ? D'un côté, elles sont une bonne couverture contre l'inflation mais d'un autre côté, la politique monétaire va jouer négativement.

Selon Paul Quinsee (Global Head of Equities), il faut rester sur les fondamentaux et ils sont bons. Les bénéfices sont très satisfaisants. Certes, sur certains segments du marché, les valorisations sont chères mais ce n'est pas le cas de tous les marchés. Il est certain que les actions US et/ou les actions de croissance sont au-dessus de leur moyenne mais l'Europe semble peu chère, tout comme les petites capitalisations.

Pour gagner de l'argent en 2022, le directeur de la gestion actions de JP Morgan AM conseille ainsi de « rester concentré sur la qualité, la valeur et les dividendes ».

Quid des marchés émergents ?

Il est certain que la Chine a connu des vents contraires : régulation, politique monétaire restrictive et ralentissement économique. Cependant, le pire semble derrière nous. La politique monétaire redevient accommodante et les valorisations sont attractives. « Il est temps de revenir graduellement sur les actions chinoises », suggère Paul Quinsee. Là aussi, la qualité sera clef.

Bob Michele enfonce le clou. Les marchés émergents sont également intéressants sur l'obligataire. Sur certains pays comme le Brésil, les taux réels sont positifs et élevés. Un contraste saisissant avec les pays développés.