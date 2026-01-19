 Aller au contenu principal
Inflation américaine : en baisse mais toujours supérieure à l'objectif
information fournie par Amundi 19/01/2026 à 11:28

Augmentation des dépenses de consommation aux Etats-Unis, production industrielle en zone euro plus élevée que prévu, droits de douane sur les semi-conducteurs en Asie… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain a augmenté de 2,7 % en glissement annuel en décembre, sans changement par rapport au mois précédent, conformément aux attentes du marché et en nette baisse par rapport aux niveaux observés début 2024. L'inflation de base a augmenté de 2,6 %, légèrement inférieure aux attentes. La baisse des prix des voitures et camions d'occasion et des produits informatiques a permis d'atténuer son augmentation.

L'évaluation de la dynamique actuelle de l'inflation est compliquée en raison des perturbations causées par le shutdown gouvernemental et des difficultés rencontrées dans la collecte des données. Alors que les indicateurs structurels confirment un ralentissement de l'inflation, nous pensons que les données de l'inflation des logements et des services sont essentielles afin d'avoir une vue d'ensemble. En outre, une potentielle hausse des prix due aux droits de douane pourrait maintenir l'inflation à un niveau élevé.

Dans l'ensemble, nous anticipons de légères fluctuations de l'inflation. Celle-ci devrait rester supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed tout au long de l'année 2026.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

