Infinimmune et Merck concluent un pacte pour la découverte d'anticorps

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(Ajout des commentaires du directeur général d'Infinimmune aux points 4 et 6) par Kunal Das

La société de biotechnologie Infinimmune a annoncé mardi avoir conclu un accord avec le fabricant de médicaments Merck MRK.N , qui pourrait représenter jusqu'à 838 millions de dollars en paiements d'étape, afin de découvrir et de développer de multiples anticorps pour diverses maladies non divulguées.

* Dans le cadre de cet accord, la société privée Infinimmune recevra un paiement initial non divulgué et pourrait recevoir des paiements d'étape liés à plusieurs médicaments candidats d'une valeur maximale d'environ 838 millions de dollars.

* Merck aura le droit exclusif de développer et de commercialiser les anticorps candidats issus de la collaboration.

* Infinimmune a déclaré qu'elle utiliserait sa plateforme propriétaire pour cribler un grand nombre de cellules immunitaires humaines et identifier les anticorps naturels, puis utiliser des outils d'intelligence artificielle pour les affiner et les améliorer.

* "La principale caractéristique de la plateforme est que nous n'avons pas besoin de concevoir des anticorps à partir de zéro. Nous découvrons et faisons progresser des anticorps que l'évolution a déjà sélectionnés et qu'elle a contribué à transformer en médicaments à l'intérieur du corps humain", a déclaré Wyatt McDonnell, directeur général d'Infinimmune, à Reuters.

* Les deux entreprises travailleront sur descibles non divulguées désignées par Merck pour le partenariat.

* "Nous ne sommes pas limités à un seul domaine de la biologie, et le partenariat que nous avons avec Merck n'est pas non plus limité à une maladie spécifique", a déclaré M. McDonnell.

* En dehors de l'accord avec Merck, Infinimmune développe également ses propres médicaments en phase de démarrage pour l'eczéma modéré à sévère et d'autres maladies liées à l'immunité.