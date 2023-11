Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : teste les 33E, résistance majeure à 33,1E information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - Infineon refranchit les 33E et retrace au 'Cent près' son zénith des 33,06E du 12 octobre.

A 33,1E, Infineon se heurte à l'ex-plancher du 25 mai et surtout à une résistance qui à bloqué l'avance du titre du 22 août au 13 octobre.

Au-delà, une nnouvelle vague haussière pourrait s'enclencher jusque vers 35E, ex-support remontant au 6 juillet.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA +9.69%