Infineon relève son objectif 2026 de ventes dans les alimentations en IA
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 08:55

Le fabricant de puces allemand Infineon IFXGn.DE a relevé mercredi son objectif de ventes 2026 dans le segment des blocs d'alimentation pour l'intelligence artificielle (IA), citant une forte demande.

Infineon a également prévu une augmentation modérée du chiffre d'affaires total par rapport à l'année précédente, malgré des vents contraires liés aux devises.

Pour l'exercice 2025 se terminant le 30 septembre, le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 14,7 milliards d'euros, légèrement au-dessus des attentes de 14,6 milliards attendus par les analystes.

Le président du directoire Jochen Hanebeck a cité une augmentation notable de la demande pour les solutions d'alimentation électrique de l'entreprise pour les centres de données d'IA pour augmenter l'objectif 2026 pour la division à environ 1,5 milliard d'euros.

"D'ici la fin de la décennie, le marché adressable d'Infineon atteindra une taille de 8 à 12 milliards d'euros", a-t-il déclaré dans un communiqué.

(Rédigé par Miranda Murray et Hakan Ersan, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

