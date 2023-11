Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon: les prévisions pour 2023/2024 rassurent le marché information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - Infineon gagnait du terrain mercredi à la Bourse de Francfort, les perspectives pour l'exercice 2023/2024, jugées encourageantes, faisant passer au second plan des résultats sans grande surprise sur le trimestre écoulé.



Le titre du fabricant de semi-conducteurs s'octroyait pas loin de 3% aorès cette publication, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX derrière Siemens Energy.



Le groupe a annoncé ce matin qu'il visait un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 milliards d'euros pour son nouvel exercice fiscal, qui a débuté en octobre, contre 16,3 milliards - un niveau record - sur celui qui s'est clôturé fin septembre.



'Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que notre croissance se poursuive sur l'exercice fiscal 2023/2024, quoiqu'à un rythme moins prononcé', a expliqué Jochen Hanebeck, son PDG.



La marge opérationnelle est, elle, attendue autour de 24%, à comparer avec 27% sur l'exercice écoulé.



Ces objectifs sont toutefois 'solides', estiment les analystes de Stifel, qui notent que la croissance dans l'automobile devrait encore dépasser les 10% sur le nouvel exercice.



'Ces perspectives confirment que la marge devrait refluer après avoir atteint un pic', souligne le bureau d'études.



Sur le quatrième trimestre, clos fin septembre, Infineon a généré un chiffre d'affaires de 4,15 milliards d'euros, en hausse de 1%, pour une marge d'exploitation de 25,2% contre 26,1% un an plus tôt.



L'action Infineon a gagné plus de 10% depuis le début de l'année, ce qui la situe dans le ventre mou des performances annuelles DAX, qui a progressé de quasiment 13% dans l'intervalle.





