Infineon : le plafonnement sous 27E, une marque de faiblesse information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Des rachats de découvert massifs avaient propulsé Infineon de +20% à la hausse vers 29,9Emercredi dernier, non loin de la résistance à 30,85E... avant de retomber aussi vite de -15% vers 25,75E.

Le titre bute désormais sous les 27E et pourrait aussi bien rechuter vers 24E, (et ce n'est pas un support identifiable), contrairement à 22,7E ou 22E (plancher majeur de la mi-juillet 2022) qui semblent des cibles plus crédibles.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 26,5800 EUR XETRA -1,77%