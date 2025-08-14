 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Infineon: l'acquisition de l'Ethernet automobile de Marvell est bouclée
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 16:57

(Zonebourse.com) - Infineon a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition des activités d'Ethernet automobile de l'américain Marvell, une opération d'un montant de 2,5 milliards de dollars que le fabricant de puces allemand avait officialisé en avril dernier.

Le groupe munichois explique avoir conclu la transaction après avoir obtenu le feu vert de toutes les autorités idoines.

Avec ce rachat, Infineon explique vouloir renforcer son expertise dans le domaine des communications à l'intérieur du véhicules et des véhicules définis par logiciel (SDV) tout en améliorant son positionnement dans les microcontrôleurs destinés aux applications automobiles.

L'opération, qui va lui apporter un carnet de commandes de l'ordre de quatre milliards de dollars à horizon 2030, devrait se traduire par un chiffre d'affaires supplémentaires compris entre 225 et 250 millions de dollars en 2025, pour une marge brute d'environ 60%.

Infineon indique avoir financé l'acquisition à partir de sa trésorerie disponible et d'un recours à de la dette obtenue auprès de ses partenaires bancaires.









Valeurs associées

INFINEON TECHNOLOGIES
36,6150 EUR XETRA 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

