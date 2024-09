Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon: de nouvelles puces GaN plus efficaces dévoilées information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Infineon a annoncé mercredi être devenu le premier fabricant de puces à utiliser un nouveau type de galette, plus large et donc plus efficace, pour ses produits à base de nitrure de gallium (GaN).



Le groupe allemand indique avoir réussi à produire à grande échelle des semi-conducteurs de puissance en nitrure de gallium (GaN) à partir de galettes de 300 mm.



En comparaison de celles de 200 mm actuellement utilisées, cette technologie va lui permettre de multiplier par 2,3 sa production de semi-conducteurs de puissance GaN, utilisés dans des applications allant de l'industrie à l'automobile, en passant par le solaire et l'IA.



Infineon, qui précise que ces nouvelles galettes ont été développées sur son site de Villach (Autiche), explique s'attendre à ce que ce marché représente plusieurs milliards de dollars d'ici à 2030.



Vers 15h20, l'action Infineon s'inscrivait en hausse de 0,5%, tandis que le DAX prenait 0,4% et que l'indice regroupant les valeurs technologiques européennes grimpait de 2%.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 28,57 EUR XETRA +0,16%