Infineon: dans le vert avec des commentaires d'analystes

(CercleFinance.com) - Infineon prend près de 2% et surperforme ainsi nettement le DAX à Francfort, sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du fabricant de semiconducteurs, avec un objectif de cours relevé de 40 à 47 euros.



'Infineon devrait annuler tout ou partie de l'impact 'guestimé' des 'tariffs' sur le quatrième trimestre', pronostique l'analyste, qui anticipe pour son troisième trimestre comptable 'des résultats probablement au moins au niveau des attentes'.



Attendant lui aussi un trimestre solide de la part du groupe allemand malgré des vents contraires de changes, UBS maintient son conseil 'achat' et relève son objectif de cours de 41 à 44 euros sur Infineon, qui reste sa valeur favorite du secteur.





