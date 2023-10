Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon: contrat pluriannuel avec Hyundai Motor et Kia information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 10:34









(CercleFinance.com) - Infineon a annoncé mercredi avoir signé un accord pluriannuel avec les constructeurs automobiles sud-coréens Hyundai Motor et Kia portant sur la fourniture de semi-conducteurs de puissance.



Aux termes du contrat, les deux groupes vont pouvoir s'assurer de leur bon approvisionnement en composants en silicium et en carbure de silicium (SiC) auprès de l'entreprise allemande jusqu'en 2030.



Cet accord survient alors qu'Infineon prévoit d'accroître les capacités de son site de Kulim (Malaisie), où le groupe a l'intention d'établir la plus grande usine mondiale dédiée aux plaquettes en carbure de silicium de 200 mm de diamètre.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.





