Infineon : comblement du 'gap' des 30,01E imminent information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - Infineon grimpe de +7% vers 29,5E : le comblement du 'gap' des 30,01E du 1er avril semble imminent.

Le titre ensuite enchaîner plusieurs tests de résistances à 30,8E (ex-plancher des 3 janvier et 3 février) puis 33,3/33,4E.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 29,5950 EUR XETRA +7,15%