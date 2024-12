Infineon : 'bull trap' sous 33,75E, rechute sur 32,35E information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 13:53









(CercleFinance.com) - Infineon matérialise un 'bull trap' sous 33,75E le 18 décembre: le titre enchaine un franchissement de la résistance des 33,3E (objectif des 36E validé) puis une chute de -4% sous 32,35E qui inverse la polarité (rechute sous 32,85E).

Infineon pourrait à présent revenir s'appuyer sur 30 voir 29,92E (récent plancher du 28/11).





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 32,54 EUR XETRA -3,43%