Infineon anticipe un retour à la croissance grâce à ses solutions pour les centres de données

(AOF) - Infineon Technologies a dévoilé une performance trimestrielle mitigée. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, Infineon a enregistré une progression de 7% de son résultat d'exploitation ajusté (segment result) à 717 millions d'euros par rapport au troisième trimestre, soit une marge de 18,2%, contre 18% au troisième trimestre. Le consensus s'élevait à 18,8% pour la marge. Les revenus ont progressé de 6%, à 3,94 milliards d'euros, alors que le marché anticipait 3,9 milliards d'euros.

"La dynamique de croissance sur les marchés automobile, industriel et grand public reste modérée. De nombreux clients font preuve de prudence et passent des commandes à court terme. En revanche, les investissements mondiaux dans les infrastructures d'IA continuent d'augmenter rapidement et nous prévoyons une croissance considérable de la demande pour nos solutions d'alimentation électrique de pointe destinées aux centres de données IA" a commenté le directeur général, Jochen Hanebeck.

Pour l'exercice, le groupe technologique allemand cible désormais 1,5 milliard de revenus pour ses solutions d'alimentation électrique destinées aux centres de données IA, contre 1 milliard d'euros auparavant. Le chiffre d'affaires total est anticipé en hausse modérée et la marge d'exploitation ajustée devrait être proche de 19%. Enfin, le flux de trésorerie disponible ajusté devrait s'élever à 1,6 milliard d'euros.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires est attendu à environ 3,6 milliards d'euros et la marge d'exploitation ajustée entre 15 et 19%.

