Communiqué de presse - Bordeaux, le 8 septembre 2021







Inertam accélère sa cadence de production



Un ambitieux programme d'investissements a débuté en 2020 pour optimiser le fonctionnement de l'usine de traitement de déchets amiantés. Cet été, trois stockeurs de nouvelle génération ont été installés dans la zone de préparation de charge où les déchets sont broyés avant d'être acheminés en fonction de leurs caractéristiques chimiques dans le four de fusion. La mise en service des stockeurs en août s'est traduite par une production sensiblement supérieure à celle observée depuis deux ans.



En effet, l'installation des nouveaux stockeurs permet d'une part d'affiner la « recette » de vitrification et par conséquent de produire plus tout en consommant moins d'énergie notamment.



En outre, la présence des stockeurs réduit sensiblement, de l'ordre de 15%, le taux d'indisponibilité de l'installation. Ainsi, durant une semaine l'usine a atteint une moyenne de traitement de 25 tonnes de déchets quotidiennement. De plus, un record depuis le redémarrage de l'usine à l'été 2020 a été enregistré avec 31 tonnes de déchets d'amiante vitrifiés en une journée.





À condition de maintenir une cadence de traitement quotidienne à 21 tonnes, la production annuelle d'Inertam s'établirait à 4.700 tonnes de déchets traités en 2021 avec un chiffre d'affaires avoisinant les 7,5M€.