Inéa : progression de 15,8% des revenus 9 mois

(AOF) - Sur les 9 premiers mois de l’année, les revenus locatifs bruts d’Inéa s’établissent à 57,7 millions d’euros, en hausse de 15,8%. Le spécialiste de l’immobilier de tertiaire neuf en régions a enregistré une progression des revenus de 7,3% à périmètre constant, l’effet de l’indexation sur les loyers nets étant mesuré à 5,7%. Le solde de la croissance du chiffre d’affaires (+8,5%) s’explique par la variation nette du périmètre d’actifs en exploitation.

Il a bénéficié ainsi de l'apport des nouveaux immeubles livrés ou acquis entre 2023 et mi-2024, à savoir 6 opérations de bureaux et 3 parcs d'activités ayant respectivement généré 3,4 millions d'euros et 1,1 million d'euros de revenus supplémentaires sur la période.

Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté de 14% à 19,5 millions d'euros.

"Au cours des prochains trimestres, le chiffre d'affaires d'Inéa bénéficiera de l'entrée en exploitation progressive du pipeline d'opérations en cours de construction – près de 38 000 mètres carrés à livrer entre novembre 2024 et fin 2025 – ainsi que des fruits d'une activité locative soutenue malgré une certaine atonie de la demande placée en France", a précisé la société.

