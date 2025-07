Inea: hausse de 8% des revenus locatifs au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Inea indique avoir enregistré des revenus locatifs de 41,1 millions d'euros sur le premier semestre de 2025, soit une hausse de 8% qui s'explique essentiellement par la bonne progression des revenus à périmètre constant (+6,3%).



'L'activité locative se tient dans un contexte économique qui reste pourtant difficile, et l'indexation des loyers est encore forte, de l'ordre de 4,4%', explique la foncière spécialisée dans l'immobilier tertiaire en régions.



Inea précise aussi avoir enregistré une légère baisse de ses revenus entre les premier et deuxième trimestres 2025, due à la tombée de garanties locatives et aux écritures IFRS16 d'étalement des franchises de loyer.





Valeurs associées FONCIERE INEA 34,900 EUR Euronext Paris -0,29%