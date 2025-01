Inea: hausse de 15% des revenus locatifs annuels information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - La foncière Inea affiche une croissance de 15,5% de son chiffre d'affaires en 2024, à 78 millions d'euros, croissance dont près de la moitié (7,1%) s'explique par la variation du patrimoine en exploitation (livraisons et acquisitions, minorées des cessions).



La société a aussi profité de la performance locative de son parc en exploitation : à périmètre constant, la progression des revenus locatifs a été de 8,4%, dont un effet de l'indexation sur les seuls loyers nets de 5,7%.



En 2025, Inea bénéficiera encore de l'apport de nouveaux actifs (tels que les immeubles de bureaux Nexus à Montpellier), des opérations qui représentent près de 26.000 m² et 3,8 millions d'euros de loyers nets sur base annuelle.





