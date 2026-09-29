Indra teste son "combat cloud" naval lors de REPMUS 2026

Le groupe espagnol a réalisé une première démonstration de sa technologie dans le domaine naval en Europe, avec le soutien de la Marine espagnole.

Indra annonce avoir testé sa solution NIMBUS lors de REPMUS 2026, exercice de l'OTAN organisé au Portugal. NIMBUS a connecté dans un environnement numérique partagé des plateformes navales et aériennes avec ou sans équipage, des capteurs, des postes de commandement et des systèmes d'information situés en Espagne et au Portugal.

Le dispositif comprenait notamment le drone TARSIS, utilisé pour des missions de surveillance, de renseignement et de recherche et sauvetage. Le groupe a également testé des systèmes légers de guerre électronique et de renseignement sur les communications 5G.

Cette démonstration participe à la validation opérationnelle de technologies destinées à le futur "Naval Combat Cloud" de la Marine espagnole.