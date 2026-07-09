Indra met en service 4 centres de contrôle aérien dans 4 pays en une semaine

Le groupe espagnol renforce sa position dans la gestion du trafic aérien avec la mise en service simultanée de nouveaux systèmes en Argentine, en Inde, en Indonésie et au Pérou.

Indra annonce avoir achevé en une semaine la mise en service de 4 centres de contrôle du trafic aérien en Argentine, en Inde, en Indonésie et au Pérou, en partenariat avec les fournisseurs de services de navigation aérienne de chaque pays.

Ces systèmes permettent d'intégrer la gestion des routes, des approches et des tours de contrôle afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la capacité des espaces aériens concernés. Les nouveaux équipements desservent notamment l'aéroport d'Ezeiza en Argentine, Jakarta en Indonésie, le nouvel aéroport de Noida/Jewar relié au centre de contrôle de Delhi en Inde, ainsi que le centre national de contrôle, l'aéroport international de Lima et un réseau de tours de contrôle à distance au Pérou.

"La mise en service de 4 systèmes de gestion du trafic aérien en une seule semaine démontre la capacité d'Indra Group à mener à bien des projets hautement complexes", a déclaré Víctor Martínez, vice-président exécutif de la gestion du trafic aérien chez Indra.

Avec plus de 300 centres de contrôle équipés dans le monde, le groupe poursuit le renforcement de son activité dans la gestion du trafic aérien.

En fin de séance, le titre reculait de 2,3% à Indra Sistemas.