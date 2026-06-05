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Indra lance les essais du radar ECRS Mk1 de l'Eurofighter
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 10:41

Les partenaires industriels du programme accélèrent le développement de ce radar à antenne active destiné aux forces aériennes allemande et espagnole, avec une entrée en service prévue en 2027.

HENSOLDT et Indra annoncent le lancement des essais en conditions réelles du radar ECRS Mk1 (Eurofighter Common Radar System Mark 1), destiné aux avions de combat Eurofighter de l'Allemagne et de l'Espagne.

Pour cette phase, le radar est équipé de l'ensemble de son matériel et de la version logicielle la plus avancée à ce jour. Les tests s'appuient sur des cibles réelles afin de reproduire des scénarios opérationnels et de poursuivre la maturation du logiciel.

Les premiers résultats mettent en évidence des gains en robustesse et en performances de l'architecture matérielle et logicielle, validant les améliorations des sous-systèmes décidées par les clients du programme en 2024.

L'ECRS Mk1 doit renforcer les capacités air-air, air-sol et de guerre électronique de l'Eurofighter. Le programme a été contractualisé en 2020, avec des livraisons prévues à l'Allemagne et à l'Espagne à partir de 2027.

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