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Indra dévoile Linkia pour accélérer la transformation du contrôle aérien
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 11:55

Le groupe technologique espagnol présentera à Lisbonne une nouvelle plateforme numérique destinée aux fournisseurs de services de navigation aérienne, dans un contexte d'automatisation croissante du secteur.

Indra Group annonce le lancement de Linkia, une plateforme numérique dédiée à la gestion du trafic aérien (ATM, Air Traffic Management), à l'occasion du salon Airspace World 2026 organisé du 26 au 28 mai à Lisbonne.

La société présente cette solution comme un outil capable d'aider les fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP, Air Navigation Service Providers) à gérer les défis liés à l'évolution technologique, à la cybersécurité et à la complexité croissante du transport aérien.

Développée à partir de la plateforme d'intelligence critique IndraMind, Linkia doit permettre l'intégration flexible des systèmes et applications ATM au sein d'une infrastructure commune. Le groupe met en avant une approche favorisant l'automatisation progressive et la conformité réglementaire.

Indra profitera également du salon pour mettre en avant ses solutions de tours de contrôle numériques et distantes, déjà déployées en Norvège, en Arabie saoudite, en Hongrie et au Canada. Le groupe rappelle que sa technologie intervient dans plus de 90% des vols quotidiens dans le monde.

A mi-séance, l'action Indra Sistemas s'adjuge près de 1,5% à la Bourse de Madrid.

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