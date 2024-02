Indosuez WM : "une surperformance des secteurs défensifs"

"Compte tenu du caractère plus cyclique du marché actions européen, si les indicateurs macroéconomiques venaient à être plus faibles qu'anticipé ou le scénario Goldilocks (Boucles d'or) remis en question, la zone pourrait sous-performer les autres marchés. Mais il est trop tôt pour acter vers ce scénario", explique Laura Corrieras.

En outre, certaines incertitudes demeurent, notamment en ce qui concerne les aspects économiques et géopolitiques (impact de l'élection américaine, conflit en Ukraine).

"Les niveaux de valorisation restent toujours très attractifs (notamment en relatif aux actions américaines). Les révisions bénéficiaires stagnent et les anticipations de croissance des bénéfices par action (BPA) pour 2024 sont actuellement autour de 5%, soit un niveau relatif plutôt faible par rapport aux attentes sur les autres zones", poursuit l'analyste.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.