Indosuez WM prend une participation dans le capital de Degroof Petercam

(AOF) - Le groupe Indosuez Wealth Management a signé un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Degroof Petercam, un leader en gestion de fortune en Belgique et une maison d’investissement avec une présence et clientèle internationales. Ce projet d’acquisition est réalisé en partenariat avec le groupe CLdN, actionnaire de référence de Degroof Petercam, qui resterait au capital à hauteur d’environ 20%. L'alliance de Degroof Petercam et d'Indosuez Wealth Management permettrait de créer un leader pan-européen de la gestion de fortune bénéficiant de relais de croissance mondiaux.

Il se positionnerait comme un consolidateur du secteur en Europe.

Les collaborateurs de Degroof Petercam auraient l'opportunité d'intégrer un groupe aux expertises multiples présent dans plus de 46 pays dans le monde. En outre, cette alliance renforcerait les valeurs partagées en matière d'engagement sociétal, d'investissement responsable et de diversité.

Grâce à cette opération effectuée dans une continuité actionnariale avec un actionnaire de référence CLdN, le groupe Indosuez Wealth Management accèderait à une nouvelle base de clientèle en Belgique et à l'international. Il étofferait ses expertises en matière de conseils en gestion financière, d'offres de fonds notamment ESG en capitalisant sur l'expertise de la société de gestion Degroof Petercam Asset Management (DPAM) et sur les activités de banque d'investissement.

Ce projet permettrait également au Groupe Crédit Agricole de renforcer significativement sa présence en Belgique et d'escompter des synergies importantes avec les différents métiers du Groupe ainsi renforcés dans la zone Benelux