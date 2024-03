Indosuez WM : "les consommateurs américains ont accumulé une épargne excédentaire importante"

(AOF) - "La Fed semble prête à procéder à un atterrissage en douceur, en maîtrisant l'inflation tout en évitant une récession économique. Cela va à l'encontre des théories économiques suggérant que, pour abaisser l'inflation, les banques centrales relèvent les taux pour augmenter les coûts d'emprunt, réduisant ainsi l'activité économique", souligne Nicolas Mougeot, head of investment strategy & sustainability chez Indosuez Wealth Management.

"Malgré cela, alors que l'inflation diminue, l'économie américaine a progressé de 2,5 % en 2023 et pourrait croître de 3,3 % (en variation trimestrielle annualisée au premier trimestre 2024, selon l'indicateur Nowcast du PIB de la Réserve fédérale de New York", ajoute t-il.

Comment expliquer cette force alors que la Fed implémente son resserrement monétaire depuis mars 2022, augmentant ses taux cibles de plus de 5% ?

La clé de cette économie américaine robuste réside dans la résilience de la consommation américaine, soutenue par plusieurs facteurs favorables.

Parmi ces facteurs, il y a l'épargne excédentaire explique Nicolas Mougeot : "les consommateurs américains ont accumulé une épargne excédentaire importante pendant la période de la Covid-19, dépensant moins et bénéficiant de politiques budgétaires accommodantes telles que l'annulation des prêts aux étudiants et les aides financières aux ménages. Les économistes de la Réserve fédérale de San Francisco ont estimé cet excédent d'épargne à plus de 2 100 milliards de dollars en août 2021, celui-ci ayant diminué depuis".

"Nous estimons qu'il pourrait encore y avoir environ 500 milliards de dollars d'économies excédentaires, qui devraient progressivement disparaître d'ici la fin de l'année", conclut Nicolas Mougeot.