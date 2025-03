Indosuez WM : "le scénario de croissance des États-Unis reste solide"

(AOF) - "L’administration Trump a identifié trois utilisations principales des taxes douanières : la négociation, le traitement des pratiques commerciales déloyales et des déficits commerciaux, et la génération de revenus. Actuellement, les taxes douanières et la menace de retirer le bouclier de sécurité américain servent d’importants outils de négociation", souligne Bénédicte Kukla, senior investment officer chez Indosuez Wealth Management.

Cette stratégie introduit cependant de l'incertitude pour les consommateurs et les entreprises américaines, ce qui pourrait atténuer le sentiment économique et augmenter les attentes en matière d'inflation, conduisant à un risque de stagflation.

"Malgré ces défis, nous anticipons une approche pragmatique de la part de Donald Trump, reflétant une révision modeste à la hausse de notre scénario d'inflation de 25 points de base en raison des taxes de réciprocité annoncées par Trump, mais également celles sur l'acier et l'aluminium. Depuis l'élection de Donald Trump, notre scénario d'inflation pour 2025 a été ajusté à la hausse de 50 pb au total, retardant (mais n'arrêtant pas) le processus de désinflation", fait savoir Bénédicte Kukla.

"Nous continuerons à surveiller les attentes des consommateurs en matière d'inflation. L'enquête sur le sentiment des consommateurs du Michigan, bien que fortement influencée par des biais politiques, a indiqué une augmentation significative des attentes en matière d'inflation. Cependant, l'enquête de la Réserve fédérale (Fed) de New York a montré des attentes inchangées, suggérant que les attentes en matière d'inflation restent ancrées (pour l'instant)", poursuit-elle.

Malgré ces préoccupations inflationnistes, le scénario de croissance des États-Unis reste solide, avec un assouplissement des conditions financières. Le marché du travail continue d'être robuste, avec une moyenne de 237 000 emplois non agricoles créés au cours des trois derniers mois et un taux de chômage de 4%. Ce niveau d'emploi stable soutient un scénario d'atterrissage en douceur.