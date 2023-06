Indosuez WM : le potentiel de hausse de l'euro semble épuisé

(AOF) - Maxime Garcia, Investment Strategist chez Indosuez Wealth Management s’attend à ce que l’euro perde du terrain à court terme, puisqu’une grande partie des éléments positifs sont déjà intégrés dans les cours. Etant donné que le taux de change effectif nominal de la monnaie unique étant proche de ses sommets historiques et que le positionnement des investisseurs reflétant une forte surpondération, le potentiel de hausse semble épuisé à ce stade. En outre, des surprises moins négatives aux États-Unis devraient peser sur la paire euro-dollar à court terme.

Maxime Garcia maintient cependant sa cible de 1,08-1,12, une BCE plus agressive devrait en effet soutenir la devise européenne en renforçant l'écart de taux d'intérêt en faveur de l'euro. " Une sortie de la fourchette vers 1,15 – voire plus haut – n'est pas exclue, mais nécessiterait un positionnement nettement plus accommodant de la Fed ", précise le spécialiste.