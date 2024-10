Indosuez WM : "le marché européen reste relativement attractif en termes de valorisation"

(AOF) - "Le marché européen (MSCI Europe) s'est montré très volatil au mois d'août, corrigeant de près de 6% sur les cinq premiers jours du mois, avant de revenir sur ses plus hauts en fin de mois puis d'effacer près de la moitié du rebond sur les premiers jours de septembre. En zone euro, les indices des directeurs d'achat ont montré des signaux encourageants, avec une poursuite de la hausse du PMI des services pour le mois d'août, à 52,9 et une légère hausse du PMI manufacturier qui reste néanmoins déprimé à 45,8", explique Michel Bourgon, head of US equity portfolio management chez Indosuez WM.

Quant à l'inflation globale en zone euro, elle s'est établie à son plus bas niveau depuis trois ans à 2,2 % en août, permettant à la BCE de procéder le 12 septembre à une deuxième baisse de son taux directeur. Parallèlement, l'incertitude qui régnait autour de la politique française a commencé à se dissiper avec la nomination d'un Premier ministre (Michel Barnier) le 5 septembre.

Après une saison de publications en demi-teinte et une visibilité assez faible pour beaucoup d'entreprises pour le deuxième semestre, les perspectives de croissance de bénéfices par action (BPA) pour 2024 ont été révisées à la baisse sur le mois.

Cependant, le marché européen reste relativement attractif en termes de valorisation, particulièrement sur le segment des petites et moyennes entreprises qui devraient de plus tirer parti de l'environnement de baisse de taux.