Indosuez WM : "La volatilité redonne de l'attrait à l'obligataire"

(AOF) - "L’incertitude politique liée aux droits de douane affecte la croissance et engendre une volatilité accrue sur les marchés des taux et du crédit. Cela se traduit par un élargissement des spreads, particulièrement sur le haut rendement. Les marchés émergents sont particulièrement impactés, nécessitant une réévaluation du risque", explique Thomas Giquel, head of fixed income chez Indosuez Wealth Management.

Avant même l'annonce des droits de douane par Donald Trump, les taux d'intérêt européens avaient déjà absorbé une grande partie de la hausse liée au plan de relance massif et surprenant du prochain gouvernement allemand.

L'annonce attendue des droits de douane de Donald Trump a entraîné une baisse significative des actifs risqués et des taux d'intérêt. Le comportement des taux américains s'est ensuite révélé chaotique.

"La Banque centrale européenne (BCE) semble sous-estimer l'impact de l'incertitude macroéconomique et géopolitique croissante sur ses décisions. Bien que son approche basée sur les données économiques soit compréhensible, elle ne tient pas compte de l'incertitude qui tend à freiner la croissance et réduire l'inflation", souligne Thomas Giquel.

Par ailleurs, le secteur manufacturier mondial continue de se contracter, affecté par une demande internationale en baisse. Les menaces tarifaires pèsent sur les perspectives de croissance en Europe, tandis que le marché de l'emploi dans le secteur manufacturier se détériore.

Si cette tendance s'étend au secteur des services, cela pourrait provoquer un cycle de contraction de la demande et d'augmentation du chômage. L'inflation IPCH en Europe a diminué. Bien que l'inflation des services reste élevée, les données sur les compensations salariales indiquent un ralentissement à venir.

Enfin, les annonces fiscales allemandes n'ont pas encore eu d'effets positifs sur la confiance des consommateurs ou des entreprises, comme le montre l'enquête Ifo. Ces mesures pourraient avoir des impacts indirects limités sur l'inflation via le marché du travail ou les chaînes d'approvisionnement. La hausse des taux américains concomitamment à la panique sur les marchés actions pose question.

"Dans des conditions normales de marché, les taux baissent (donc le prix des obligations monte) et amortissent la baisse des prix des actions dans un portefeuille diversifié", fait savoir Thomas Giquel.