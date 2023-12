Indosuez WM : la BCE est confrontée à un dilemme

En revanche, fait-elle remarquer, la Banque centrale européenne est confrontée à un dilemme : l'inflation décélère mais reste supérieure à son objectif de 2% alors que la croissance demeure atone et que certains pays sont proches de la récession.

(AOF) - Indosuez Wealth Management pense que la normalisation de la politique monétaire en Europe pourrait commencer courant 2024, mais à un rythme plus lent qu’aux Etats-Unis. "Comme il est peu probable que la Fed conserve des taux directeurs réels supérieurs à 2%, nous anticipons trois ou quatre baisses de taux en 2024", explique Delphine Di Pizio Tiger, Global Head of Asset Management.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.