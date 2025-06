Indosuez WM crée trois nouveaux pôles métiers

(AOF) - Indosuez Wealth Management met en place une nouvelle organisation centrée sur les métiers pour mieux répondre aux besoins de ses clients et refléter son changement de dimension et ses ambitions à la suite de l’acquisition de Degroof Petercam. Jusqu’à présent, la banque était structurée par zone géographique autour de cinq pôles régionaux - Belgique, France, Suisse (Asie et Moyen-Orient), Monaco, reste de l’Europe depuis le Luxembourg -, chaque pôle étant placé sous la supervision directe de Jacques Prost, directeur général.

Désormais, trois nouveaux pôles métiers viennent renforcer ce dispositif sous la supervision du directeur général : le pôle Advisory, Financing et Coverage, le pôle Investment Management, le pôle Fund Technology & Banking Services.

Mathieu Ferragut est nommé directeur général adjoint d'Indosuez Wealth Management en charge du pôle Advisory, Financing et Coverage. Il conserve sa fonction de directeur général de CFM Indosuez, filiale d'Indosuez à Monaco, pour une période transitoire jusqu'à la nomination d'un successeur.

Ce pôle regroupe le coverage (front office) ainsi que les activités de conseil et ingénierie patrimonial et de haut de bilan, assurance, global markets, financement, immobilier, advisory, marketing & business development, et business support.

En outre, Peter De Coensel est nommé directeur du pôle Investment Management. Il conserve sa fonction de directeur général de DPAM, entité de gestion d'actifs d'Indosuez Wealth Management. Ce pôle regroupe les activités de public markets, private markets, wealth management solutions et ESG.

Pierre Masclet a été nommé directeur général adjoint en charge du pôle fund, technology & banking services. Pour une période transitoire jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général chez Azqore, il cumulera les deux fonctions.

Le pôle Fund, Technology & Banking Services regroupe les équipes informatiques, organisation & process, opérations, fund solutions, digital, data/intelligence artificielle et sécurité des entités du groupe Indosuez.