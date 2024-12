Indosuez WM anticipe une croissance de 2,1% en 2025 aux Etats-Unis

A ce titre, le taux du 10 ans américain (au-dessus des 4%) n'anticipe pas de baisse de l'inflation au cours des prochaines années. Pour autant, la politique de déréglementation et la priorité donnée aux énergies fossiles pourraient permettre de revoir à la baisse les prix de certains produits de consommation ainsi que des hydrocarbures.

L'an prochain, l'inflation devrait rester au-dessus de la cible d'inflation de 2% aux Etats-Unis (estimation de 2,2% contre +1,7% en zone euro). Les mesures promises par Donald Trump (barrières douanières, limitation de l'immigration etc.) constituent des facteurs potentiellement inflationnistes.

La politique tarifaire agressive des Etats-Unis envers les principaux pays exportateurs risque d'impacter négativement les chaînes d'approvisionnement globales. "Les pays asiatiques dépendront davantage de leur marché intérieur pour dynamiser leur croissance. C'est la stratégie initiée depuis une décennie par les autorités chinoises. Le programme de stimulus budgétaire annoncé en septembre et les mesures récentes de politique monétaire montrent la détermination des autorités chinoises à soutenir la croissance domestique", souligne de son côté Qian Su, head of asset management Asia pour Indosuez WM.

"Nous attendons une croissance de 2,1% en 2025, un chiffre qui se situe déjà au-dessus du potentiel de l'économie américaine alors que les incertitudes relatives aux échanges commerciaux sont très fortes. L'Europe ne devrait croître que de 0,8% et nous avons révisé à la hausse nos prévisions pour la Chine, à 4,7%, " annonce Benedicte Kukla, senior investment strategist pour Indosuez WM.

(AOF) - Le 20 janvier 2025, Donald Trump prendra possession du Bureau ovale à la Maison Blanche. Il dispose de l’appui de la Chambre des Représentants et du Sénat pour mettre en œuvre son programme alors que la conjoncture reste dynamique outre-Atlantique. L’an prochain, la première économie mondiale devrait ainsi continuer de creuser l’écart par rapport à l’Europe.

