Indosuez Wealth Management reste négatif d'un point de vue tactique sur l'or

(AOF) - Si l’or a continué de performer courant juillet porté par l’anticipation d’une Fed plus accommodante dans un contexte de ralentissement des données macroéconomiques et d’inflation américaines, Indosuez Wealth Management continue cependant d’adopter une vue tactiquement négative sur le métal jaune. Lucas Meric, investment strategist, fait remarquer qu’il se situe à des plus hauts historiques dans un contexte où les mouvements baissiers sur les taux américains lui semblent quelque peu excessifs et que les fondamentaux lui apparaissent moins porteurs.

"En effet, la demande provenant de la Banque populaire de Chine, qui avait constitué un acheteur majeur d'or depuis fin 2022, ralentit voire même était nulle en juin pour le deuxième mois consécutif, idem pour l'accumulation d'or physique qui s'est affaissée tandis que les tensions géopolitiques demeurent aujourd'hui assez contenues", détaille-t-il.