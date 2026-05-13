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Indosuez Wealth Management dévoile une nouvelle gamme d'ETF actifs
information fournie par AOF 13/05/2026 à 09:31

(Zonebourse.com) - Indosuez Wealth Management annonce le lancement, en Europe, au second semestre 2026, d'une nouvelle gamme d'ETF actifs, afin de répondre à l'évolution des attentes de ses clients. Pour structurer cette gamme, Indosuez s'appuiera sur la plateforme "ETF-as-a-Service" d'Amundi, leader européen de la gestion d'actifs et premier fournisseur européen d'ETF.

La gamme initiale comprendra quatre ETF actifs couvrant les marchés obligataires et actions mondiaux, avec deux approches distinctes :

- ETF Enhanced : un ETF couvrant les marchés obligataires et deux ETF répliquant des stratégies actives systématiques en actions, fondées sur des processus d'investissement disciplinés et reproductibles, intégrant les convictions des équipes de gestion d'Indosuez dans un cadre de maîtrise des risques rigoureux.

- ETF Unconstrained : un ETF avec une stratégie actions mondiales flexible, visant la croissance du capital à long terme à travers l'univers actions internationales.

Ces ETF s'adresseront à un large public d'investisseurs particuliers - notamment les Next Gen - et professionnels tels que les fonds de pension et les family offices.

Le lancement de cette nouvelle gamme aura lieu au second semestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

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