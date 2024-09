Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inditex: résultat net de 2,8 MdsE au 1er semestre (+10,1%) information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 10:09









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce des ventes en hausse de 7,2% à 18,1 milliards d'euros au 1er semestre. Les ventes à taux de change constant ont augmenté de 10,2 %.



Au 1er semestre 2024, des ouvertures ont été réalisées sur 34 marchés. À la fin de la période, Inditex exploitait 5 667 magasins.



La marge brute progresse de 7,5 % à 10,5 milliards d'euros. La marge brute a atteint 58,3% (+19 pb).



L'EBITDA a progressé de 8,1% à 5,0 milliards d'euros. L'EBIT est en hausse de 11,9 % à 3,5 milliards d'euros. Le résultat net progresse de 10,1% à 2,8 milliards d'euros.



La position de trésorerie nette a augmenté de 3,5 % à 10,9 milliards d'euros à la fin du premier semestre 2024 par rapport à la même période de l'année dernière.





