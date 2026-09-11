Inditex, propriétaire de Zara, se tourne vers les États-Unis pour sa prochaine phase de croissance

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* Des magasins Zara vont ouvrir à Denver, Phoenix et Pittsburgh

* Inditex prévoit 20 projets d'expansion aux États-Unis d'ici fin 2027

* Le directeur général d'Inditex constate que certains clients « délaissent le luxe au profit de produits moins chers »

par Helen Reid

Le géant de la mode éphémère Inditex ITX.MC investit aux États-Unis, qu’il considère comme un marché de croissance clé, a déclaré à Reuters son directeur général, Oscar Garcia Maceiras, alors que le propriétaire de Zara ouvre de nouveaux magasins et rénove ses points de vente existants pour attirer davantage de clients en quête d’un certain style de vie.

Des ouvertures de magasins Zara sont prévues à Denver, Phoenix et Pittsburgh, et Inditex va également implanter à New York sa marque haut de gamme Massimo Dutti ainsi que la marque Bershka, destinée à la génération Z, après les avoir lancées toutes deux à Miami.

L’expansion d’Inditex aux États-Unis, son deuxième plus grand marché en termes de chiffre d’affaires après l’Espagne, s’est faite progressivement, le distributeur évaluant la demande dans chaque ville via les commandes en ligne avant d’ouvrir des magasins.

«Les États-Unis, en raison de leur population et de leur importance sur le marché, suscitent beaucoup d’intérêt», a déclaré M. Garcia Maceiras lors d’une interview à Londres, ajoutant qu’Inditex se concentrait sur une «croissance sélective» et veillait à ce que chaque magasin soit rentable.

L'entreprise espagnole, dont la capitalisation boursière s'élève à 170 milliards d'euros (197 milliards de dollars), s’est transformée depuis le début de la pandémie: elle a augmenté son chiffre d’affaires tout en réduisant le nombre de ses magasins à l’échelle mondiale, privilégiant les grands magasins phares.

Inditex compte environ 2 000 magasins de moins qu’en janvier 2019. Alors que le nombre de magasins a baissé de 27 % par rapport à son pic, la surface de vente totale en mètres carrés n’a diminué que de 7 %.

« À mesure que l’entreprise s’est développée, elle a pu accéder à davantage d’emplacements de premier choix, ce qui lui a permis de réduire le nombre de magasins tout en améliorant la qualité des emplacements où elle vend et en attirant davantage de passage », a déclaré Edward Kevis, gestionnaire de fonds d’actions mondiales chez Aviva Investors à Londres, actionnaire d’Inditex.

M. Garcia Maceiras a indiqué que les magasins rénovés, tels que celui de Zara sur Oxford Street à Londres, qui a rouvert en juin après cinq mois de travaux, ont enregistré une « amélioration significative » des taux de conversion, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui, après avoir flâné dans le magasin, effectuent un achat.

D’ici fin 2027, Inditex prévoit 20 projets d’expansion aux États-Unis, comprenant de nouveaux magasins, des agrandissements et des rénovations pour les enseignes Zara, Bershka et Massimo Dutti. L’entreprise a également récemment ouvert de nouveaux magasins au Brésil et en Corée du Sud, et mène de nombreux projets en Europe, qui représente 67 % de son chiffre d’affaires total.

PLUS GRAND QU’HERMÈS

La capitalisation boursière d’Inditex a récemment dépassé celle du groupe de luxe Hermès, ce qui reflète en partie les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives de croissance du secteur du luxe. Les actions d’Hermès ont chuté de 34 % cette année et celles de LVMH, leader du marché du luxe, ont reculé de 37 %, tandis qu’Inditex reste proche du plus haut historique atteint en août.

Suite aux hausses de prix pratiquées par de nombreuses marques de mode, les consommateurs à revenus moyens qui, auparavant, auraient pu s’offrir un sac à main ou des chaussures de luxe, pourraient désormais se tourner vers Zara ou Massimo Dutti, qui proposent des robes à 320 dollars et des bottes en cuir à 400 dollars.

« De nombreux clients mélangent dans leur garde-robe différents types de produits, issus de différents segments du marché, ce qui traduit peut-être, dans une certaine mesure, un passage à des produits moins chers que ceux du luxe », a déclaré Garcia Maceiras. « La garde-robe n’appartient plus à une seule et même marque. »

« ÉGALITÉ DES CHANCES »

Alors qu’Inditex développe sa marque bon marché Lefties, souvent considérée comme une rivale de Shein, sa position concurrentielle a bénéficié de la décision de l’Union européenne de mettre fin, en juillet, à l'accès en franchise de droits des colis issus du commerce électronique , ce qui a contraint Shein à augmenter ses prix.

M. Garcia Maceiras, qui avait auparavant appelé à ce changement de politique, a minimisé son impact sur Inditex.

« Notre part de marché mondiale est d’environ 2 %, nous restons donc concentrés sur notre propre activité », a-t-il déclaré. « Si cela permet d’instaurer des conditions équitables pour les différents acteurs, avec les mêmes règles pour tout le monde, cela nous convient parfaitement. »

(1 dollar = 0,8613 euro)