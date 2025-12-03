Inditex, propriétaire de Zara, dépasse ses prévisions grâce à un bon début d'hiver

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Inditex annonce des ventes en novembre en hausse de 10,6 % par rapport à l'année dernière

*

Ventes de 9,8 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 8,4 % à taux de change constant

*

La vigueur de l'économie espagnole pourrait aider le géant de la mode rapide

*

Les actions augmentent de plus de 7 % dans les premières transactions

(Ajout du cours de l'action au paragraphe 3) par Helen Reid

Le propriétaire de Zara, Inditex ITX.MC , a dépassé les attentes des analystes pour le début de son quatrième trimestre mercredi, en annonçant une croissance des ventes de 10,6 % en novembre, une période qui comprend le week-end crucial du Black Friday.

Les résultats d'Inditex, largement considéré comme un indicateur de la mode rapide mondiale, offrent une première lecture de la façon dont les détaillants se sont comportés pendant la saison clé des rabais, et signalent un début solide pour le plus grand trimestre de revenus de l'entreprise.

Les actions ont bondi de 7 % dans les premiers échanges pour atteindre leur plus haut niveau depuis neuf mois.

Le groupe espagnol de fast-fashion a également annoncé des résultats solides pour le troisième trimestre au 31 octobre, avec des ventes ajustées aux taux de change en hausse de 8,4 % pour atteindre 9,8 milliards d'euros (11,41 milliards de dollars), ce qui est supérieur aux 9,69 milliards d'euros prévus par les analystes.

L'ÉCONOMIE ESPAGNOLE A PROBABLEMENT STIMULÉ LE CHIFFRE D'AFFAIRES, SELON UN ANALYSTE

Inditex n'a pas fourni de ventilation régionale mercredi, mais la forte économie espagnole pourrait donner un coup de pouce au distributeur qui réalise environ 20 % de son chiffre d'affaires dans son pays d'origine, a déclaré William Woods, analyste chez Bernstein.

"L'Espagne a été tout simplement phénoménale; l'économie espagnole fonctionne et les gens achètent plus de vêtements", a-t-il déclaré.

Dans toute l'Europe, la demande des consommateurs a été tiède, les acheteurs délaissant la mode des grandes surfaces au profit de plates-formes en ligne bon marché telles que Shein et Temu.

Toutefois, Inditex a semblé plus robuste face à la concurrence que son rival H&M, qui vend globalement à des prix inférieurs.

FORTE CROISSANCE TRIMESTRIELLE MALGRÉ UN MOIS D'OCTOBRE EXCEPTIONNELLEMENT CHAUD

Le propriétaire de Zara a enregistré une forte croissance au troisième trimestre, malgré un mois d'octobre exceptionnellement chaud dans certaines régions d'Europe, qui a pesé sur les ventes d'articles d'automne et d'hiver plus chers, notamment les vestes et les manteaux.

Le bénéfice brut du troisième trimestre a augmenté de 6,2 % pour atteindre 6,1 milliards d'euros, avec une marge brute de 62,2 %, contre 58,3 % au cours des six premiers mois de l'année.

Après près de trois années de forte hausse, les actions d'Inditex ont marqué le pas cette année, les investisseurs s'inquiétant d'un ralentissement de la croissance des ventes.

Dans sa volonté de créer une expérience d'achat plus haut de gamme, Inditex - qui possède également Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear et Stradivarius - a fermé des magasins plus petits et ouvert de nouveaux magasins phares plus grands qui génèrent des revenus plus élevés.

Au 31 octobre, Inditex comptait 5 528 magasins dans le monde pour l'ensemble de ses marques, contre 5 667 un an plus tôt.

(1 dollar = 0,8587 euro)